Слух: разработкой PC-версии Until Dawn занимается студия Virtuos, обновленная версия разрабатывается с 2020-го годаНедавно один из надежных инсайдеров сообщил о том, что Until Dawn от студии Supermassive Games получит обновленную версию игры для PC и PS5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)