Новые вызовы для россиян с кредитами и вкладами: Центробанк предупреждает о возможных трудностях Ольга Вайленко14 июля 2024 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила с важным заявлением, касающимся денежно-кредитной политики в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии