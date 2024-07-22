Новые вызовы для россиян с кредитами и вкладами: Центробанк предупреждает о возможных трудностях Ольга Вайленко14 июля 2024 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила с важным заявлением, касающимся денежно-кредитной политики в стране.