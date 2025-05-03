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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Самое большое обновление No Rest for the Wicked вызвало ярость у геймеров

Самое большое обновление No Rest for the Wicked вызвало ярость у геймеров

Самое большое обновление No Rest for the Wicked вызвало ярость у геймеровНа днях Moon Studios выпустила обновление The Breach для экшен-RPG No Rest for the Wicked, добавив новый контент: переработанный интерфейс, квесты, режим Hardcore и другие улучшения.

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