Армия РФ отразила две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные в течение суток отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, передает "Интерфакс".
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