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Царьград

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Анатолий Аксаков предложил ЦФА под залог ипотеки для строительств

Анатолий Аксаков предложил ЦФА под залог ипотеки для строительств

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровые финансовые активы на основе ипотеки могут стать ключевым инструментом на рынке недвижимости, снижая себестоимость строительства и увеличивая оборотные средства.

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