В Челябинске в 32 года умерла замруководителя Общественной палаты

Коллеги Евгении Козловой шокированы внезапной кончиной молодой женщины.Красивая, молодая, отзывчивая, умная и добрая — только положительные отзывы шокированных сотрудников Общественной палаты Челябинской области адресованы Евгении Козловой — заместителю руководителя.
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