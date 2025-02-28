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Глава РФПИ назвал исторической перепалку между Трампом и Зеленским

Глава РФПИ назвал исторической перепалку между Трампом и Зеленским

ТАСС/Дмитрий Феоктистов Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал "исторической" словесную перепалку между американским президентом Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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