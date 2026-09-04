Резник рассказал о безуспешных попытках привить Пугачёвой чувство вкуса

Поэт Илья Резник впервые откровенно высказался о поведении Аллы Пугачёвой. Его супруга Ирина Романова рассказала, что мужу всегда было стыдно за то, что певица говорила со сцены, за кулисами и в интервью.
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Да что там Евгений Болдин, Резник поговорил бы ещё о "чувстве вкуса" у другого примаНдона мадам Брошкиной, Филимона Кикиморова... Кому (кроме шизанутых) сегодня есть дело до этого клоповника?
Алка-Пугалка всегда была, есть и будет просто бесстыдной, бессовестной и наглой тварью...
Высушенная и с костылем...отлично смотрится. И с гнилым педерастом... Зря наговаривают на суку.🤣
Не только он пытался ей вкус привить- стилисты старались-очеловечили и окультурили в клипе "Позови меня с собой"- но коли вкуса нет- его фиг привьёшь- снова пошли балахоны, юбочки до куни, и встрёпанные махры на голове...
До чего всё это противно...
Ах. какая жалость, обидела "мэтра" - отказала выдать контрамарки! Ну, а в банкетах, коньячке, балычке? Или там место для супруги не предполагалось, оттого такая хилая поддержка?! Как и сама заметка о "высокой" культуре одного из акул шоу бизнеса...
Ну и что за хрень, а не статья...
Ничего конкретного именно от Резника о его усилиях не видно...
Не поделили славу одну на двоих и и каждый свою считает более превосходной...потому и помои льют ...
Однако, таланты одного и другого неоспоримы и значимы!!!
не адепт ни того, ни другого, но не смог пройти мимо, - ключевое здесь "впервые". а где Илья раньше был, когда бабло рубили вместе?.. скучно с ними и грустно, но такая вот у нас культурка, а другой что, нет?
Ну какой вкус... она же Овен... первое воплощение... Не забывайте... Мы все здесь стажируемся в телах обезьян... а так-то мы духи космоса... Вот у Валерки Леонтьева, он Рыбы, 12 - е воплощение, т.е. 12 стажировок... Стало быть емк 3000 лет. Правда Резик тоже Овен )))