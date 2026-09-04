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Аргументы недели

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Резник рассказал о безуспешных попытках привить Пугачёвой чувство вкуса

Резник рассказал о безуспешных попытках привить Пугачёвой чувство вкуса

Поэт Илья Резник впервые откровенно высказался о поведении Аллы Пугачёвой. Его супруга Ирина Романова рассказала, что мужу всегда было стыдно за то, что певица говорила со сцены, за кулисами и в интервью.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Искандер
Искандер

Да что там Евгений Болдин, Резник поговорил бы ещё о "чувстве вкуса" у другого примаНдона мадам Брошкиной, Филимона Кикиморова... Кому (кроме шизанутых) сегодня есть дело до этого клоповника?

Профиль пользователя Татьянка Яцук
Татьянка Яцукизменено

Не только он пытался ей вкус привить- стилисты старались-очеловечили и окультурили в клипе "Позови меня с собой"- но коли  вкуса нет- его фиг привьёшь-  снова пошли балахоны, юбочки до куни,  и встрёпанные махры на голове...

Профиль пользователя Ксения Фотина
Ксения Фотина

Ах. какая жалость, обидела "мэтра" - отказала выдать контрамарки! Ну, а в банкетах, коньячке, балычке? Или там место для супруги не предполагалось, оттого такая хилая поддержка?! Как и сама заметка о "высокой" культуре одного из акул шоу бизнеса...

Профиль пользователя Анфиса Иванова
Анфиса Иванова

Ну и что за хрень, а не статья...
 Ничего конкретного именно от Резника о его усилиях не видно...
 Не поделили славу одну на двоих и и каждый свою считает более превосходной...потому и помои льют ...
 Однако, таланты одного и другого неоспоримы и значимы!!!

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Русиизменено

Ну какой вкус... она же Овен... первое воплощение... Не забывайте... Мы все здесь стажируемся в телах обезьян... а так-то мы духи космоса... Вот у Валерки Леонтьева, он Рыбы, 12 - е воплощение, т.е. 12 стажировок... Стало быть емк 3000 лет. Правда Резик тоже Овен )))