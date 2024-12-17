CNN: суд решил, что у Трампа нет иммунитета президента по делу о подлоге

Избранный президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета президента по уголовному делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, по которому присяжные заседатели в конце мая признали его виновным по 34 пунктам.
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