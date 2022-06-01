В Алтайском крае наградили участников регионального конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В целях популяризации службы в органах внутренних дел, формирования положительного образа сотрудника полиции сотрудники полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с Общественным советом организовали региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества, инициированного МВД России - «Полицейский Дядя Степа».
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