Акции TSMC растут на фоне больших надежд на 2024 год

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) выросли после возобновления торгов после Лунного Нового года, чему способствовали сильные январские продажи и оптимистичные настроения в отношении акций производителей микросхем во всем мире.
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