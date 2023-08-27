Протоиерей РПЦ Ткачев предложил отправлять в зону СВО посетителей ночных клубов

Александр Лесков

А кому это гнилое дерьмо нужно? Их место не возле воинов, русских-героев, а среди позорно «опущенных» в зонах заключения, среди вечно прописанных в них ЗК. Интересно: а чего это тут у нас забыл педераст из Ватикана, который Папой назвался (хоть на деле натуральная мамочка из проститутского дома!)? Пиарится? Шёл бы к мальчикам своим развратным, и язык свой им в ж... засовывал почаще. К Православию нашему русскому нечего подлизываться и вообще соваться в чужой монастырь со соим сраным НЕхристианским уставом!!!