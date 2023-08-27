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Протоиерей РПЦ Ткачев предложил отправлять в зону СВО посетителей ночных клубов

Протоиерей РПЦ Ткачев предложил отправлять в зону СВО посетителей ночных клубов

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев предложил отправлять в зону специальной военной операции (СВО) посетителей ночных клубов.

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Комментарии
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Александр Лесков
А  кому  это  гнилое  дерьмо  нужно?  Их  место не  возле  воинов,  русских-героев,  а  среди  позорно «опущенных»  в зонах  заключения,  среди вечно прописанных  в  них  ЗК. Интересно:  а  чего  это  тут  у  нас  забыл  педераст  из  Ватикана,  который  Папой  назвался (хоть на  деле  натуральная  мамочка  из  проститутского  дома!)? Пиарится?  Шёл  бы  к  мальчикам  своим  развратным,  и  язык  свой  им  в  ж... засовывал  почаще.  К  Православию  нашему русскому  нечего  подлизываться  и  вообще  соваться  в  чужой  монастырь  со  соим  сраным НЕхристианским уставом!!!
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