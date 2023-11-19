Два пассажира авто, на которое упало дерево в Новокузнецке, погибли

Два пассажира автомобиля, на который во время движения упало дерево в Новокузнецке, погибли. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Кемеровской области.
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