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Тульские новости

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Из-за ремонта в Тульской области отключат холодную и горячую воду

Из-за ремонта в Тульской области отключат холодную и горячую воду

Администрация города Алексин информирует, что в связи с проведением ремонтных работ на территории ФКП «АХК» с 09:00 15 сентября до завершения ремонтных мероприятий приостанавливается подача холодной воды.

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