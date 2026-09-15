Из-за ремонта в Тульской области отключат холодную и горячую воду

Администрация города Алексин информирует, что в связи с проведением ремонтных работ на территории ФКП «АХК» с 09:00 15 сентября до завершения ремонтных мероприятий приостанавливается подача холодной воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Тульской област...
- Аварийный дом в А...
- Депутат Юрий Афон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым