Раненых откачивали прямо в салоне: массовое ДТП на Южном Урале

На место аварии примчались спасатели и несколько бригад "скорой".Сразу три автомобиля стали участниками дорожной аварии, которая случилась на автодороге Миасс-Златоуст, в нескольких километрах от Сыростана.
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