Вертолет Ми-8 с тепловизором начнет летать над Новосибирском

С помощью тепловизионной аэросъемки специалисты изучат состояние магистральных трубопроводов. Разница температур внешнего воздуха и теплоносителя поможет выявить дефекты на трубопроводах подземной прокладки, нарушения изоляции, места затопления сетей, говорится на сайте СГК.
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