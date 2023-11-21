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Вечерний Новосибирск

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Вертолет Ми-8 с тепловизором начнет летать над Новосибирском

Вертолет Ми-8 с тепловизором начнет летать над Новосибирском

С помощью тепловизионной аэросъемки специалисты изучат состояние магистральных трубопроводов. Разница температур внешнего воздуха и теплоносителя поможет выявить дефекты на трубопроводах подземной прокладки, нарушения изоляции, места затопления сетей, говорится на сайте СГК.

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