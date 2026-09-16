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Как сегодня живёт 17-летняя внучка Александры Назаровой, оставшаяся сиротой с богатым наследством

Как сегодня живёт 17-летняя внучка Александры Назаровой, оставшаяся сиротой с богатым наследством

Народная артистка России Александра Назарова, запомнившаяся миллионам зрителей по роли жизнерадостной бабушки Нади в сериале «Моя прекрасная няня», на склоне лет столкнулась с тяжелейшей семейной драмой.

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