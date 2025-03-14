Пожарные пытаются потушить большой природный пожар в станице Динской на Кубани

Пожарные пытаются потушить большой природный пожар в станице Динской на КубаниПожарные пытаются потушить большой природный пожар в станице Динской на Кубани С огнём сотрудники МСЧ боролись всю ночь Пожар произошел вечером 13 марта на улице Леваневского в станице Новотитаровской.