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Японцы снова нырнули в тайны Марианской впадины — и вот что получилось с глубиной!

Японцы снова нырнули в тайны Марианской впадины — и вот что получилось с глубиной!

Представьте: почти 11 километров под толщей океана, где давление способно раздавить почти всё. Именно туда снова отправились отважные японские исследователи, чтобы заново измерить легендарную Бездну Челленджера в Марианской впадине.

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