8 новогодних книг, которые читаются на одном дыхании и помогают создать ощущение волшебства

Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, почитайте эти книги Перед Новым годом многим людям сложно создать себе новогоднее настроение – из-за негативной информационной повестки ощущения праздника у многих людей нет.
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