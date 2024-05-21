Си Джей Макколлум получил награду НБА имени Джея Уолтера Кеннеди за общественную деятельность

Защитник «Нового Орлеана» стал обладателем награды имени Джея Уолтера Кеннеди. Приз, названный в честь второго комиссионера лиги, ежегодно вручается Ассоциацией профессиональных баскетбольных журналистов за общественную и благотворительную деятельность.
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