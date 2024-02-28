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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области расследуется уголовное дело, в отношении организованной группы наркосбытчиков

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.

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