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Петербургский дневник

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В пятницу в Петербурге ожидаются снегопады и гололедица

В пятницу в Петербурге ожидаются снегопады и гололедица

Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов Сегодня, 3 января, Петербург настигнет новый циклон, который в середине дня будет находиться над северной частью Ботнического залива.

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