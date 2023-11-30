Политнавигатор Американский посол: «Сербии нецелесообразно сохранять хорошие отношения с Россией» Посол США в Сербии Кристофер Хилл принял участие 23-м Белградском экономическом форуме.
Президент Сербии обнародовал свой план сдачи страны Западу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Он может только мечтать. Запад его кормить уже не будет. Хочет с голоду подохнуть?
Ответить
15 час.
sa
svet alex
Вучич - слабый политик! Не такой лидер нужен Сербии! Потихоньку все сдает Западу. Жаль народ его страны! Их ожидает печальное будущее! Разорвут Сербию на части!
Ответить
13 час.
Руслана Кожаева
Братьев сербов уничтожают намеренно, дабы лишить поддержки Россию, этот лакомый торт, уже делимый амерами и саксами. Покойная Лиза саксов над нашей Сибирью назначила какого-то там барона😂😂😂, дура. Так и хочется сказать: ХРЕН вам! с нашу РОССИЙСКУЮ НОГУ!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии