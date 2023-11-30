Президент Сербии обнародовал свой план сдачи страны Западу

ОТ Олег Тимофеев Он может только мечтать. Запад его кормить уже не будет. Хочет с голоду подохнуть?

sa svet alex Вучич - слабый политик! Не такой лидер нужен Сербии! Потихоньку все сдает Западу. Жаль народ его страны! Их ожидает печальное будущее! Разорвут Сербию на части!