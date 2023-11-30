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Президент Сербии обнародовал свой план сдачи страны Западу

Президент Сербии обнародовал свой план сдачи страны Западу

Политнавигатор Американский посол: «Сербии нецелесообразно сохранять хорошие отношения с Россией» Посол США в Сербии Кристофер Хилл принял участие 23-м Белградском экономическом форуме.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Он может только мечтать. Запад его кормить уже не будет. Хочет с голоду подохнуть?
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15 час.
sa
svet alex
Вучич - слабый политик! Не такой лидер нужен Сербии! Потихоньку все сдает Западу. Жаль народ его страны! Их ожидает печальное будущее! Разорвут Сербию на части!
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13 час.
Руслана Кожаева
Братьев сербов уничтожают намеренно, дабы лишить поддержки Россию, этот лакомый торт, уже делимый амерами и саксами. Покойная Лиза саксов над нашей Сибирью назначила какого-то там барона😂😂😂, дура. Так и хочется сказать: ХРЕН вам! с нашу РОССИЙСКУЮ НОГУ!
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6 час.

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