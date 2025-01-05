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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечков впервые набрал 2 очка в матче НХЛ – 1+1 против «Калгари». У него 4 балла в 11 играх в сезоне

Форвард «Нэшвилла» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).

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