Туск: Польша может запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России

Польша может запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации. Соответствующий вариант развития событий, как информирует агентство Reuters, допустил руководитель польского правительства Дональд Туск.
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