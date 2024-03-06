Белое море перестанут загрязнять, когда в Кемь придут военные

Военная прокуратура Западного военного округа сообщила о планах строительства очистных сооружений в Кемском районе Текст: Елена Малишевская Журналисты, общественники и депутаты уже много лет бьют тревогу по поводу отсутствия очистки сточных вод в Кеми.