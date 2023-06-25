Спички - не игрушка

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«Вчерашнее дезертирство элит подлее, чем Верхний Ларс»

«Вчерашнее дезертирство элит подлее, чем Верхний Ларс»

Милостью Божией нам даровано мирное разрешение конфликта."Благодарение Богу о завершении этой невероятно опасной ситуации, в которой оказалась наша страна и все мы.

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