Заноза

13 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Михайлюк
    Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания! Обманул избирателей. Это очередной лжец-президент! А фактичес...Юрий Селиванов: И...
  • Виталий Литвинов
    Я не холуй, в отличие от тебя, я пенсионер. абсолютно независимый от власти человек. А вот ты холуй, причём пиндосск..."На воре шапка го...
  • Виталий Литвинов
    Яф не придурок. придурок тыф. В конституции нет такого власть-слуга народа. эту глупость придумали такие как ты, нена..."На воре шапка го...

«Отравление» Навального: годовщина, которую никто не заметил

«Отравление» Навального: годовщина, которую никто не заметил

События в Афганистане и их «эхо» в США, достройка «Северного потока-2», игры Киева в «международный саммит» по Крыму и его нелепо-помпезное празднование собственной «нэзалэжности» – в информационном калейдоскопе всех этих мировых новостей, стремительно промелькнувших перед нами во второй половине уходящего августа не нашлось места даже для краткого упоминания, а, вернее, воспоминания о событиях годичной давности, которые претендовали не просто на первостатейную сенсационность, а, как казалось тогда кому-то, могли иметь воистину эпохальное значение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх