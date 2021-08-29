«Отравление» Навального: годовщина, которую никто не заметил

События в Афганистане и их «эхо» в США, достройка «Северного потока-2», игры Киева в «международный саммит» по Крыму и его нелепо-помпезное празднование собственной «нэзалэжности» – в информационном калейдоскопе всех этих мировых новостей, стремительно промелькнувших перед нами во второй половине уходящего августа не нашлось места даже для краткого упоминания, а, вернее, воспоминания о событиях годичной давности, которые претендовали не просто на первостатейную сенсационность, а, как казалось тогда кому-то, могли иметь воистину эпохальное значение.