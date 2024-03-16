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«Масштабный голод»: названа отрасль с острым дефицитом кадров

Транспортная отрасль в России на текущий день испытывает острый кадровый дефицит, причем речь идет и о сфере авиации, рассказала руководитель направления «Организация и персонал» «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева, чьи слова приводит «Прайм».

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