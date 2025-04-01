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Оласагасти из «Сосьедада» получил желтую за подкат против Винисиуса. Вингер «Реала» кричал и размахивал руками, возмущаясь решением судьи не удалять игрока

Оласагасти из «Сосьедада» получил желтую за подкат против Винисиуса. Вингер «Реала» кричал и размахивал руками, возмущаясь решением судьи не удалять игрока

Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, выбив «Реал Сосьедад» (4:4, первая игра – 1:0).  На 106-й минуте ответной встречи полузащитник «Сосьедада» на большой скорости подкатился в ноги вингеру мадридцев у края поля.

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