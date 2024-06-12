Рейды ГИБДД по борьбе с нелегальными такси пройдут в Москве

Сотрудники Отдела оперативного реагирования на преступления (ООБ) Департамента транспортной полиции и Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Управления внутренних дел (УВД) по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии