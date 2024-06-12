Рейды ГИБДД по борьбе с нелегальными такси пройдут в Москве

Сотрудники Отдела оперативного реагирования на преступления (ООБ) Департамента транспортной полиции и Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Управления внутренних дел (УВД) по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.