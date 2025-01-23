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В Минстрое разъяснили порядок оплаты отопления в регионах

В Минстрое разъяснили порядок оплаты отопления в регионах

В пресс-службе Минстроя России рассказали о нововведениях относительно порядка оплаты отопления. С марта 2025 года вступает в силу постановление правительства от 29 августа 2024 года, согласно которому регионы, где жители платят за отопление по факту, в течение года утратят право перехода на равномерный способ оплаты.

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