Специалист Ефремов: большинство схем мошенничества приходится на автострахование

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал, что большинство выявляемых мошеннических схем связано с автострахованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым