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Военное обозрение

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В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Северная Корея продолжает работать над укреплением своих вооружённых сил, включая и ядерные силы. Помимо того, что это происходит на практике, в стране работают над соответствующей правовой основой.

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