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Рогов: Действия ВС России отрезвили иностранных наёмников

Рогов: Действия ВС России отрезвили иностранных наёмников

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выступил с заявлением о том, что действия российских военнослужащих на фронте поспособствовали отрезвлению участвовавших в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наёмников.

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