Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выступил с заявлением о том, что действия российских военнослужащих на фронте поспособствовали отрезвлению участвовавших в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наёмников.