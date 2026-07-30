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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов и Лехечка сенсационно вылетели с турнира в Лос-Кабосе, хотя входили в топ-3 фаворитов у букмекеров

Карен Хачанов и Иржи Лехечка неожиданно для букмекеров вылетели с турнира в Лос-Кабосе уже во втором круге.

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