Одиннадцатиклассница из Хорошёвского — чемпионка по синхронному плаванию

Одиннадцатиклассница школы №1287 Ева Рукштелите из Хорошёвского района завоевала в составе сборной Москвы в групповых дисциплинах две золотые и бронзовую медали на первенстве России по синхронному плаванию.
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