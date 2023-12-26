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Культуромания

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Телеведущий Иван Ургант может вернуться на Первый канал 30 декабря

Телеведущий Иван Ургант может вернуться на Первый канал 30 декабря

Телеведущий Иван Ургант, который пропал из телеэфира после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, может вернутся в эфир Первого канала уже в эту субботу, 30 декабря.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Вот уж удивят так удивят-&quot;испуганный патриот&quot; возвращается к кормушке.В России денег много-хватит и голубым-розовым, всяким собчачкам, ивлеевым, а уж &quot;испуганным патриотам&quot; сам бог (усатый) велел.
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20 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Тогда уж Эрнста точно надо снимать с должности. Просто так это не пройдет.
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20 час.
Елизавета Белая
Ну вот ПОЧЕМУ нам навязывают этих бездарей? Эрнста точно надо снимать с должности.
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20 час.

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