Телеведущий Иван Ургант, который пропал из телеэфира после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, может вернутся в эфир Первого канала уже в эту субботу, 30 декабря.
Телеведущий Иван Ургант может вернуться на Первый канал 30 декабря
Комментарии
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нл
николай лебедев
Вот уж удивят так удивят-"испуганный патриот" возвращается к кормушке.В России денег много-хватит и голубым-розовым, всяким собчачкам, ивлеевым, а уж "испуганным патриотам" сам бог (усатый) велел.
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20 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Тогда уж Эрнста точно надо снимать с должности. Просто так это не пройдет.
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20 час.
Елизавета Белая
Ну вот ПОЧЕМУ нам навязывают этих бездарей? Эрнста точно надо снимать с должности.
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20 час.
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