Сколько лет песчаным и каменным отложениям в Европейской части России В последние годы собрано уже очень много фактов, доказывающих в совсем недавнем прошлом нашей истории наличие очень серьезного катаклизма, связанного с прохождением по поверхности суши огромного количества воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- За Крымский мост ...
- Зима пришла Или П...
- Зима пришла Или П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым