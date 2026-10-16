Сколько лет песчаным и каменным отложениям в Европейской части России В последние годы собрано уже очень много фактов, доказывающих в совсем недавнем прошлом нашей истории наличие очень серьезного катаклизма, связанного с прохождением по поверхности суши огромного количества воды.