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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гари Невилл: «Антони разочаровывает, но «МЮ» виноват, что его купили за 85 млн фунтов. То же самое и с Каземиро. «Реал» и «Аякс» не могли поверить, как им повезло»

Гари Невилл: «Антони разочаровывает, но «МЮ» виноват, что его купили за 85 млн фунтов. То же самое и с Каземиро. «Реал» и «Аякс» не могли поверить, как им повезло»

«Антони очень разочаровывает, но я виню клуб в том, что его купили за 85 млн фунтов. Парень не виноват, что его подписали как одного из самых дорогих игроков мирового футбола.

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