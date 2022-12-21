Москомстройинвест: Город выделит земельный участок в поселении Мосрентген для строительства очистных сооружений дождевого стока

В поселении Мосрентген построят очистные сооружения дождевого стока. Об этом сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
В поселении Мосрентген построят очистные сооружения дождевого стока. Об этом сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
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