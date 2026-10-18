Модель Anthropic самостоятельно вывела математические тождества и предложила более экономные схемы для восьми вычислительных задач, улучшив опубликованные ранее решения Модель Claude Mythos 5 компании Anthropic разработала новые схемы квантовых вычислений, которые в отдельных задачах требуют на порядок меньше операций, чем ранее опубликованные решения.
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