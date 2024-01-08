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Украинские футболисты призвали Макрона не пускать российских спортсменов на ОИ

Украинские футболисты призвали Макрона не пускать российских спортсменов на ОИ

Футболисты Молодежной сборной Украины написали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр — 2024 с просьбой не допускать россиян.

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