Украинские футболисты призвали Макрона не пускать российских спортсменов на ОИ

Футболисты Молодежной сборной Украины написали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр — 2024 с просьбой не допускать россиян.
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