Антонов: заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в РФ неприемлемы

Дипломат раскритиковал заявление США Американское правительство тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в России и спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий в государстве.
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