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Коммунальная катастрофа

Коммунальная катастрофа

На фоне коммунальных аварий во многих городах РФ следственные органы провели первые задержания. В подмосковном Подольске отвечать согласно Уголовному кодексу будут замглавы администрации города, а также гендиректор и начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Почему же всем должен заниматься президент? Почему чиновники на местах не работают? Кругом воровство и безнаказанность! Меры городов должны отвечать, разве не знали, что трубы не менялись более 40 лет?
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3 час.
В
Василий
Начались задержания ... Вот это по рассейски, как спать ложиться - так сразу надо на горшок садиться.
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2 час.
Михалыч
Помню послевоенную Москву, когда стояли трескучие морозы. Мы в своей арбатской квартире топили буржуйку и одевали на себя все, что можно, чтобы не замерзнуть - это для Москвы не шуточки. В советское время очень часто разрывали дороги и перекладывали тепловые сети, в последние 30 лет таких работ я не видел, кроме аварийных.
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2 час.

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