Коммунальная катастрофа

Почему же всем должен заниматься президент? Почему чиновники на местах не работают? Кругом воровство и безнаказанность! Меры городов должны отвечать, разве не знали, что трубы не менялись более 40 лет?

Михалыч

Помню послевоенную Москву, когда стояли трескучие морозы. Мы в своей арбатской квартире топили буржуйку и одевали на себя все, что можно, чтобы не замерзнуть - это для Москвы не шуточки. В советское время очень часто разрывали дороги и перекладывали тепловые сети, в последние 30 лет таких работ я не видел, кроме аварийных.