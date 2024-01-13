Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила пригарина
    "новосибирцев пытаются убедить, что это не их земля, а "общая", дружбанародная?"Новосибирцев? Да  россиян пытаются уб...Пассажиров новоси...
  • Андрей Павлов
    Что за чушь! Где Вы видели разжигание ненависти к татарам, башкирам, калмыкам и т.п.? А к ценным специалистам ее и ра...Пассажиров новоси...
  • Владимир Козлов
    Это всё болгарское правительство пляшет под дудку США, а болгарский народ в большинстве хорошо относится к русским. Н...До  конца года   ...

До  конца года   памятник (Алёшу)  уберут

До  конца года   памятник (Алёшу)  уберут

И снова о войне с памятниками      Так   называемые "братушки"   собираются   предпринять  очередную  попытку  демонтировать       знаменитый  памятник   "Алёша", что  стоит  в  болгарском  городе  Пловдив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Мы другие, (не все), и поэтому не можем поступать как они. Но, когда они &quot;гейропейцы и прочие пиндосы&quot; к нам обратятся за помощью поставим им условие - Восстановить все памятники и вернуть всё наворованное.
Ответить
3 час.
Сергей Ников
Мы ещё вернёмся!
Ответить
2 час.
Владимир Козлов
Это всё болгарское правительство пляшет под дудку США, а болгарский народ в большинстве хорошо относится к русским. Наши друзья этим летом ездили в Болгарию и рассказали, что отношение к россиянам прекрасное.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх