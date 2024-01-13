И снова о войне с памятниками Так называемые "братушки" собираются предпринять очередную попытку демонтировать знаменитый памятник "Алёша", что стоит в болгарском городе Пловдив.
До конца года памятник (Алёшу) уберут
Комментарии
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А
Алексей
Мы другие, (не все), и поэтому не можем поступать как они. Но, когда они "гейропейцы и прочие пиндосы" к нам обратятся за помощью поставим им условие - Восстановить все памятники и вернуть всё наворованное.
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3 час.
Сергей Ников
Мы ещё вернёмся!
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2 час.
Владимир Козлов
Это всё болгарское правительство пляшет под дудку США, а болгарский народ в большинстве хорошо относится к русским. Наши друзья этим летом ездили в Болгарию и рассказали, что отношение к россиянам прекрасное.
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21 мин.
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