Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой: Не хочет в тюрьму

Задержанный в результате штурма мексиканского посольства Хорхе Глас пытался совершить суицид.Стало известно, что задержанный в ходе штурма посольства Мексики в Кито бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас пытался покончить жизнь самоубийством.
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