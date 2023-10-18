Байден заявил, что родился в Израиле

На заявление Байден отреагировали в российском МИД. Американский лидер Джо Байден прибыл в Израиль в рамках миссии поддержки евреев и сделал ряд неожиданных заявлений во время совместной конференции с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.