Разумовский вес...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Разумовский вестник

5 подписчиков

Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Современные технологии открывают новые возможности в области реабилитации Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщил, что реабилитационные центры столицы успешно применяют разработки аэрокосмической отрасли для оказания помощи людям с инвалидностью и с тяжелыми травмами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору