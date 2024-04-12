Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Современные технологии открывают новые возможности в области реабилитации Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщил, что реабилитационные центры столицы успешно применяют разработки аэрокосмической отрасли для оказания помощи людям с инвалидностью и с тяжелыми травмами.
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