Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Современные технологии открывают новые возможности в области реабилитации Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщил, что реабилитационные центры столицы успешно применяют разработки аэрокосмической отрасли для оказания помощи людям с инвалидностью и с тяжелыми травмами.